Давно не було такої зими

В Україні продовжать царювати рясні опади у вигляді снігу та дощу

У середу, 10 лютого, морози в Україні почнуть відступати, проте продовжаться опади. Про це повідомляють синоптики Укргідрометцентру.

За їхнім прогнозом, на більшій частині країни температура вдень буде зі знаком плюс.

Найхолодніше буде в північних областях, де вдень очікується від -5 до-7 градусів, а вночі температура опуститься до -12...-14. В цьому регіоні пройде сніг. Особливо сильні снігопади очікуються в Чернігівській та Сумській областях.

На заході в Тернопільській, Хмельницькій та Вінницькій областях вночі пройде сніг, а вдень без особливих опадів. В інших областях регіону сніг йтиме і вдень, і вночі. У Чернівецькій області до нього додасться ще й дощ. Вночі температура опуститься до -3...-6 градусів, а вдень стовпчики термометрів покажуть до 0...-4.

У східних областях очікується сніг з мокрим дощем. Мінусова температура очікується тільки вночі - до -4 градусів. Вдень повітря прогріється до + 2 + 4 градусів.

Найтепліше буде в південних областях, де вночі буде від +1 до +3, а вдень – від +8 до + 10. Тут опадів не очікується.

У Києві вдень і вночі також йтиме сніг. Вночі температура коливатиметься від -7 до – 9 градусів, а вдень – від -3 до -5.

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