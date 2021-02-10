Рятувальники попередили про різке погіршення погоди, кинувши додаткові сили на допомогу автомобілістам і розгорнувши пункти обігріву

За інформацією ДСНС України, станом на 8 годину ранку 10 лютого снігопади спостерігаються у Київській, Львівській, Івано-Франківській, Хмельницькій та Вінницькій областях та Києві; у Закарпатській області - невеликий дощ, передає Politeka.net.

Опади та ожеледь призвели до утруднення руху на дорогах. Вранці та вдень 10 лютого у Київській області, повідомляють рятувальники, оголошено І рівень небезпеки, жовтий. Цей же рівень небезпеки днем раніше через хуртовину оголосили в північній частині країни і Харківській області.

Напередодні київська влада прийняла рішення про заборону в'їзду в столицю великогабаритного транспорту з 3 години ночі 10 лютого. А саме, з метою недопущення накопичення вантажівок обмежено рух у межах:

Київської області (М-01 Київ-Чернігів, М -03 Київ-Харків, М-05 Київ-Одеса, М-06 Київ-Чоп, М-07 Київ-Ковель, Н-01 Київ-Знам'янка, Н-08 Бориспіль-Маріуполь)

Чернігівської області (М-01 Київ-Чернігів, Н-07 Київ-Суми).

Зазначається, що на в'їздах до Києва рятувальники розгорнули 8 пунктів обігріву.

З моменту початку негоди бійці ДСНС вивільнили зі снігових заметів 420 автомобілів (з них 15 карет "швидкої допомоги" і 10 автобусів) і надали допомогу 709 особам.

Також повідомлється, що несприятливі погодні умови можуть призвести до перебоїв енергопостачання окремих населених пунктів.

Нагадаємо, згідно з прогнозом погоди в Україні 10 лютого, у західних, північних та центральних областях очікуються сніг, місцями значні опади, у Кіровоградській та Дніпропетровській областях вдень - дощ. У південних, східних областях та в Криму вдень невеликий, місцями помірний дощ. У центральних областях місцями ожеледь, на дорогах країни, крім південного сходу, ожеледиця. У центральних, східних та південних областях вночі та вранці місцями туман.

Жителі столиці активно обговорюють ситуацію зі стихією в соцмережах. Зокрема, багато пропозицій від українців надходить у коментарях на сторінці КМДА.

"Почистіть перехрестя, людям пройти неможливо"

"Лісовий масив. Зупинки транспорту нечищені. Дворові доріжки прочищені, але стики доріжок і тротуарів засипані снігом. Заїзди у двори нечищені, тільки розкатаний сніг машинами"

"Ось з приводу цього хуртовинного снігу треба меру Києва разом з Київською Міською Радою запровадити закупівлю маленької механічно-електричної техніки для прибирання снігу у дворі під'їздів багатоповерхових будинків"

Нагадаємо, українців продовжить засипати снігом, стихія не відступає: синоптики розкрили, чого чекати від погоди

Як повідомляла Politeka, військову техніку вивели на вулиці Києва, фото: що відбувається в столиці

Також Politeka писала, що погода підготувала жорсткі випробування, температурні гойдалки і мокрий сніг доб'ють українців: яким регіонам не пощастило