Рятувальники попередили про різке погіршення погоди, кинувши додаткові сили на допомогу автомобілістам і розгорнувши пункти обігріву
За інформацією ДСНС України, станом на 8 годину ранку 10 лютого снігопади спостерігаються у Київській, Львівській, Івано-Франківській, Хмельницькій та Вінницькій областях та Києві; у Закарпатській області - невеликий дощ, передає Politeka.net.
Опади та ожеледь призвели до утруднення руху на дорогах. Вранці та вдень 10 лютого у Київській області, повідомляють рятувальники, оголошено І рівень небезпеки, жовтий. Цей же рівень небезпеки днем раніше через хуртовину оголосили в північній частині країни і Харківській області.
Напередодні київська влада прийняла рішення про заборону в'їзду в столицю великогабаритного транспорту з 3 години ночі 10 лютого. А саме, з метою недопущення накопичення вантажівок обмежено рух у межах:
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- Київської області (М-01 Київ-Чернігів, М -03 Київ-Харків, М-05 Київ-Одеса, М-06 Київ-Чоп, М-07 Київ-Ковель, Н-01 Київ-Знам'янка, Н-08 Бориспіль-Маріуполь)
- Чернігівської області (М-01 Київ-Чернігів, Н-07 Київ-Суми).
Зазначається, що на в'їздах до Києва рятувальники розгорнули 8 пунктів обігріву.
З моменту початку негоди бійці ДСНС вивільнили зі снігових заметів 420 автомобілів (з них 15 карет "швидкої допомоги" і 10 автобусів) і надали допомогу 709 особам.
Також повідомлється, що несприятливі погодні умови можуть призвести до перебоїв енергопостачання окремих населених пунктів.
Нагадаємо, згідно з прогнозом погоди в Україні 10 лютого, у західних, північних та центральних областях очікуються сніг, місцями значні опади, у Кіровоградській та Дніпропетровській областях вдень - дощ. У південних, східних областях та в Криму вдень невеликий, місцями помірний дощ. У центральних областях місцями ожеледь, на дорогах країни, крім південного сходу, ожеледиця. У центральних, східних та південних областях вночі та вранці місцями туман.
Жителі столиці активно обговорюють ситуацію зі стихією в соцмережах. Зокрема, багато пропозицій від українців надходить у коментарях на сторінці КМДА.
"Почистіть перехрестя, людям пройти неможливо"
"Лісовий масив. Зупинки транспорту нечищені. Дворові доріжки прочищені, але стики доріжок і тротуарів засипані снігом. Заїзди у двори нечищені, тільки розкатаний сніг машинами"
"Ось з приводу цього хуртовинного снігу треба меру Києва разом з Київською Міською Радою запровадити закупівлю маленької механічно-електричної техніки для прибирання снігу у дворі під'їздів багатоповерхових будинків"
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