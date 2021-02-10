Спасатели предупредили о резком ухудшении погоды, кинув дополнительные силы на помощь автомобилистам и развернув пункты обогрева
По информации ГСЧС Украины, по состоянию на 8 часов утра 10 февраля снегопады наблюдаются в Киевской, Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Винницкой областях и Киеве; в Закарпатской области - небольшой дождь, передает Politeka.net.
Осадки и гололед привели к затруднению движения на дорогах. Утром и днем 10 февраля в Киевской области, сообщают спасатели, объявлен I уровень опасности, желтый. Этот же уровень опасности днем ранее из-за метели объявили в северной части страны и Харьковской области.
Накануне киевская власть приняла решение о запрете въезда в столицу крупногабаритного транспорта с 3 часов ночи 10 февраля. А именно, с целью недопущения накопления грузовиков ограничено движение в пределах:
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- Киевской области (М-01 Киев-Чернигов, М -03 Киев-Харьков, М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель, Н-01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь)
- Черниговской области (М-01 Киев -Чернигов, Н-07 Киев-Сумы).
Отмечается, что на въездах в Киев спасатели развернули 8 пунктов обогрева.
С момента начала непогоды бойцы ГСЧС высвободили из снежных заносов 420 автомобилей (из них 15 карет "скорой помощи" и 10 автобусов) и оказали помощь 709 лицам.
Также сообщается, что неблагоприятные погодные условия могут привести к перебоям энергоснабжения отдельных населенных пунктов.
Напомним, согласно прогнозу погоды в Украине 10 февраля, в западных, северных и центральных областях ожидаются снег, местами значительные осадки, в Кировоградской и Днепропетровской областях днем - дождь. В южных, восточных областях и в Крыму днем небольшой, местами умеренный дождь. В центральных областях местами гололед, на дорогах страны, кроме юго-востока, гололедица. В центральных, восточных и южных областях ночью и утром местами туман.
Жители столицы активно обсуждают ситуацию со стихией в соцсетях. В частности, много предложений от украицев поступает в комментариях на страничке КГГА.
"Почистите перекрестки, людям пройти невозможно"
"Лесной массив. Остановки транспорта нечищеные. Дворовые дорожки прочищены, но стыки дорожек и тротуаров засыпаны снегом. Заезды во дворы нечищеные, только раскатанный снег машинами"
"Ось з приводу цього хуртовинного снігу треба меру Києва разом з Київською Міською Радою запровадити закупівлю маленької механічно-електричної техніки для прибирання снігу у дворі під'їздів багатоповерхових будинків"
Напомним, украинцев продолжит засыпать снегом, стихия не отступает: синоптики раскрыли, чего ждать от погоды
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