Відома модель Алессандра Амбросіо, зірка Victoria's Secret, показала себе на відпочинку

На фото Алессандра позує в білому бікіні, хвалячись видом біля моря. Красуня виставила ніжки вперед, а руку підняла вгору, очі закривши від задоволення. Амбросіо без сорому хвалилася рельєфним пресом, який виглядає чудово, як і сама модель. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Словами не описати цей рай", - написала красуня під фото.

Фанати поставили майже 90 тисяч лайків і написали коментарі:

"Я тобі сказав! Наступного разу ми разом !!!", "Просто найкрасивіша жінка в світі", " назавжди у відпустці, Ель!", "Сенсаційна русалка", "Я не відчував себе комфортно з акулами", "приголомшливий сяючий", "така приголомшлива і блискуча", "завжди Божественна", "я бачу там два прекрасних пейзажу", "Алессандра, я помічаю", "як завжди, приголомшливо красива, Алессандра".

Ми писали, що відома модель Алессандра Амбросіо похвалилася стрункою фігурою на природі.

Алессандра одягла прозоре плаття, під яким проглядалося крихітне бікіні, обтягнуло її красиві груди, і трохи оголило сідниці.

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