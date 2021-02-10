Известная модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria’s Secret, показала себя на отдыхе

На фото Алессандра позирует в белом бикини, хвастаясь видом у моря. Красотка выставила ножки вперед, а руку подняла вверх, глаза закрыв от удовольствия. Амбросио без стыда хвасталась рельефным прессом, который выглядит великолепно, как и сама модель. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Словами не описать этот рай", - написала красотка под фото.

Фанаты поставили почти 90 тысяч лайков и написали комментарии:

"Я тебе сказал! В следующий раз мы вместе !!!", "Просто самая красивая женщина в мире", "навсегда в отпуске, эль!", "Сенсационная русалка", "Я не чувствовал себя комфортно с акулами", "Потрясающий сияющий", "Такая потрясающая и блестящая", "Всегда божественная", "Я вижу там два прекрасных пейзажа", "Алессандра, я замечаю", "Как всегда, потрясающе красивая, Алессандра".

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Алессандра надела прозрачное платье, под которым просматривалось крохотное бикини, обтянувшее ее красивую грудь, и немного оголившее ягодицы.

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