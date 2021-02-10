Известная модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria’s Secret, показала себя на отдыхе
На фото Алессандра позирует в белом бикини, хвастаясь видом у моря. Красотка выставила ножки вперед, а руку подняла вверх, глаза закрыв от удовольствия. Амбросио без стыда хвасталась рельефным прессом, который выглядит великолепно, как и сама модель. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Словами не описать этот рай", - написала красотка под фото.
Фанаты поставили почти 90 тысяч лайков и написали комментарии:
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Мы писали, что известная модель Алессандра Амбросио похвалилась стройной фигурой на природе.
Алессандра надела прозрачное платье, под которым просматривалось крохотное бикини, обтянувшее ее красивую грудь, и немного оголившее ягодицы.
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