Відома модель Інна Горячковська, яка володіє 15-м розміром бюста, показала, як потрібно вражати чоловіків

Як пише Politeka.net, Інна взяла участь в одному з випусків шоу «Звана вечеря».

"Цього разу нас чекають чотири дуже різні і яскраві особистості. Серед них: актор серіалу "Слід" Олексій Суровцев, сексолог без комплексів Роксолана, володарка найпишніших грудей в Україні Інна і скромний шеф-кухар Валентин", - повідомили в Instagram СТБ.

Під час званого прийому Інна влаштувала непристойні танці, щоб вразити чоловіків, які прийшли до неї в гості. Вона одягла сукню з дуже глибоким вирізом і потрясла своїм багатством у них перед обличчям.

Варто відзначити, що думка з приводу найефектнішої учасниці шоу розділилася. Одним сподобалася реготушка Інна, а інші розкритикували її.

«Блонда приголомшлива, проста як п'ять копійок і без пафосу! Молодець", "Мої перші враження... Інна - просто жах якийсь... Модель плюс айс говорите? Крім великих грудей в голові взагалі нічого немає", "Інна-перлина випуску, з її двома харизмами, всі учасники Класні)", - пишуть користувачі Мережі.

До речі, Інна Горячковська здобула перемогу в цьому шоу.

Нагадаємо, що зірки "Майстер Шеф" і " Холостячки" зійшлися на "Званій вечері", ошелешивши глядачів: "Яка ж Юля хабалка...".

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