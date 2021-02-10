Знаменита американська фітнес-модель Ана Чері показала новий спокусливий образ для занять спортом
Красуня в черговий раз продемонструвала свої вражаючі форми на новому знімку в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.
Так, на фото Чері продемонструвала зручний спортивний наряд, в якому є власна родзинка. Красуня позує біля стіни в облягаючих легінсах і чорному топі з блискавкою, яку модель, звичайно ж, кокетливо розстебнула.
На шиї у Чері видніється скакалка. Можна припустити, що модель недавно займалася на ній або тільки планує це зробити.
Ана Чері стоїть, безтурботно закинувши руку за голову і млосно відкривши ротик. Красуня виглядає впевнено і розслаблено.
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Шанувальники фітнес моделі прийшли в захват від її образу.
"Я б подивився ближче", "така красива", "чудова", "красуня в чорному", "Крихітка, Ти виглядаєш чудово", - пишуть люди.
Раніше ми писали, що Чері показала своє нове фото.
На знімку модель порадувала шанувальників новим ніжним образом. Так, Чері позувала в романтичному топіку з білої напівпрозорої тканини в горошок. Завдяки рюшам і тонким бретелькам наряд виглядає дуже ніжно і повітряно. У той же час, він не може не привертати увагу глядачів до пишних грудей красуні.
Нагадаємо, Ана Чері потрясла пружними сідницями, насилу втиснувшись в лосини.
А ще Politeka писала, що фітнес-модель Ана Чері ледве втримала пружних "подружок", розстебнувши то.
Також Politeka повідомляла, що Ана Чері покрутила "кокосами" в пікантних лосинах зі стяжками.