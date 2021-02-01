Известная спортивная модель Ана Чери показала себя и сделала предложение
На фото Ана показалась в топике, которые решила расстегнуть. Девушка была без белья, поэтому можно оценить пышный бюст красотки, который так и просился "на свободу". Чери смотрела в камеру, а волосы оставила распущенными. Кадр получился очень увлекательным и зажигающим, ведь фитнес-модель выглядит безупречно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Давайте поговорим", - написала Чери под фото.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
На чем ездят Каменских, Влад Яма, Билык, Дорофеева и другие звезды-любимчики украинцев: фото, чей "конь" роскошнее
Располневший Кошевой из "Квартал 95" ошеломил видом в гостях у Эллерта: "Вы смотрите, смотрите..."
Тайную жену Олега Винника показали в Сети, как она выглядит: "Разбили вы сердца всем женщинам 40+"
"Ферзевый гамбит", "Супер, такая красивая женщина", "Я не могу дождаться, чтобы полюбить тебя", "Какой у тебя размер в этом топе?", "Очень красивое тело ..", "Не могу дождаться, чтобы увидеть мою леди в этом!", "Вау, ты идеальна", "Очень милая и красивая женщина", "Великолепно, красиво, я люблю тебя", "Кажется, что всякий раз, когда я открываю IG, первым в очереди появляется отличная фотография с вами. Я люблю это".
Сообщалось, что американская фитнес-модель Ана Чери показала фигуру в новых лосинах со стяжками.
Ана блистала в новых болотного цвета лосинах со стяжками и коротеньком топе без рукавов. Акцент Чери сделала на своих формах, ведь их идеально подчеркнули те самые лосины, которые она создала как модель, представляющую марку ее одежды.
Напомним, фитнес-модель Ана Чери потрясла упругими ягодицами в тесных лосинах
А еще Politeka сообщала, что фигуристая Ана Чери в белье-сеточке и портупее показала свои розы крупным планом
Также Politeka писала, что фитнес-модель Ана Чери завлекла аппетитными изгибами в "хищном" топе