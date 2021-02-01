Известная спортивная модель Ана Чери показала себя и сделала предложение

На фото Ана показалась в топике, которые решила расстегнуть. Девушка была без белья, поэтому можно оценить пышный бюст красотки, который так и просился "на свободу". Чери смотрела в камеру, а волосы оставила распущенными. Кадр получился очень увлекательным и зажигающим, ведь фитнес-модель выглядит безупречно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Давайте поговорим", - написала Чери под фото.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:

"Ферзевый гамбит", "Супер, такая красивая женщина", "Я не могу дождаться, чтобы полюбить тебя", "Какой у тебя размер в этом топе?", "Очень красивое тело ..", "Не могу дождаться, чтобы увидеть мою леди в этом!", "Вау, ты идеальна", "Очень милая и красивая женщина", "Великолепно, красиво, я люблю тебя", "Кажется, что всякий раз, когда я открываю IG, первым в очереди появляется отличная фотография с вами. Я люблю это".

Сообщалось, что американская фитнес-модель Ана Чери показала фигуру в новых лосинах со стяжками.

Ана блистала в новых болотного цвета лосинах со стяжками и коротеньком топе без рукавов. Акцент Чери сделала на своих формах, ведь их идеально подчеркнули те самые лосины, которые она создала как модель, представляющую марку ее одежды.

Напомним, фитнес-модель Ана Чери потрясла упругими ягодицами в тесных лосинах

А еще Politeka сообщала, что фигуристая Ана Чери в белье-сеточке и портупее показала свои розы крупным планом

Также Politeka писала, что фитнес-модель Ана Чери завлекла аппетитными изгибами в "хищном" топе



