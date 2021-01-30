Известная фитнес-модель Ана Чери показала на себе одежду собственной марки
Соблазнительница покоряет формами, которые заработала благодаря упорным тренировкам, сообщает Politeka.net.
В этот раз красотка показала на себе комплект спортивной одежды собственного бренда.
Модель позировала к камере боком, чтобы выгодно показать совершенные формы. Ана надела топик с красивым плетением на спине. В результате оголилась спинка.
Также модель надела леопардовые лосины, обтянувшие ее упругие ягодицы. Пятая точка притягивала взгляд.
Гибель известного друга Киркорова и Пугачевой обрастает новыми подробностями, фото: "Вы грохнули Сашу!"
Какой Мишина была до "Холостячки" и встречи с Эллертом, всплыли неожиданные фото: "Деньги творят чудеса"
Легендарный актер-красавец Лановой скончался после наглой выходки журналиста: "Жестковато вышло"
"Не выходите на улицу": сотни людей оказались в ловушке возле Одессы, кадры происходящего
Остановилось сердце легендарной актрисы, на ее фильмах выросли поколения: "Ее будет не хватать"
Белоснежные кроссовки отлично подошли к горячему образу.
Модель собрала волнистые волосы в хвостик, выпустив у лица ровные пряди. Она улыбалась, прикрыв глаза, будто наслаждаясь собой.
В посте Ана анонсировала выход новой коллекции одежды.
За девять часов публикация собрала более 30 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали много комментариев, посвященных фигуре звезды и ее идеальным накаченным формам.
"Хищница", - написал один из поклонников.
Ранее мы писали, что Ана Чери не только занимается спортом и мотивирует своих поклонников, но также выпускает линию одежды и открыла спортзал.
Звезда уже заработала несколько титулов фитнес-бикини в федерации NPC и успела побывать на страницах журнала Muscle and Fitness.
Красотка рассказала, что у нее есть американские, мексиканские и кавказские корни, благодаря которым у нее такая незабываемая внешность.
Стоит отметить, что сейчас на Ану подписаны 12,5 миллионов людей.
Напомним, фитнес-модель Ана Чери в черных кружевах пошалила на полу, расставив ножки
А еще Politeka писала, что чувственная Ана Чери показала, как примеряет белье, подразнив пышными формами
Также Politeka сообщала, что Ана Чери с самого жаркого ракурса блеснула упругими ягодицами в лосинах