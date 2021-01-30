Известная фитнес-модель Ана Чери показала на себе одежду собственной марки

Соблазнительница покоряет формами, которые заработала благодаря упорным тренировкам, сообщает Politeka.net.

В этот раз красотка показала на себе комплект спортивной одежды собственного бренда.

Модель позировала к камере боком, чтобы выгодно показать совершенные формы. Ана надела топик с красивым плетением на спине. В результате оголилась спинка.

Также модель надела леопардовые лосины, обтянувшие ее упругие ягодицы. Пятая точка притягивала взгляд.

Белоснежные кроссовки отлично подошли к горячему образу.

Модель собрала волнистые волосы в хвостик, выпустив у лица ровные пряди. Она улыбалась, прикрыв глаза, будто наслаждаясь собой.

В посте Ана анонсировала выход новой коллекции одежды.

За девять часов публикация собрала более 30 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали много комментариев, посвященных фигуре звезды и ее идеальным накаченным формам.

"Хищница", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Ана Чери не только занимается спортом и мотивирует своих поклонников, но также выпускает линию одежды и открыла спортзал.

Звезда уже заработала несколько титулов фитнес-бикини в федерации NPC и успела побывать на страницах журнала Muscle and Fitness.

Красотка рассказала, что у нее есть американские, мексиканские и кавказские корни, благодаря которым у нее такая незабываемая внешность.

Стоит отметить, что сейчас на Ану подписаны 12,5 миллионов людей.

Напомним, фитнес-модель Ана Чери в черных кружевах пошалила на полу, расставив ножки

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