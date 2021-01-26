Популярная американская фитнес-модель Ана Чери показала, как примеряет романтичное белье

Как сообщает Politeka.net, красотка, которая прославилась благодаря своей любви к откровенным образам, поделилась новыми кокетливыми кадрами в своем Инстаграм.

Так, любительница спорта Чери решила показать себя в более женственном образе. На кадрах модель сначала демонстрирует свои ноги в белых чулках, а затем показывает примерочную комнату, буквально заваленную самой разной одеждой.

Затем Чери показывает уже себя в выбранном образе. Для видео модель примерила женственное белье в цветочек. В кокетливом бюстгальтере и без того пышная грудь красотки выглядит еще более впечатляющей.

Модель подобрала розовые сережки в тон лифчику и сделала нежный макияж. Однако, главной изюминкой ее образа стала корона со сверкающими камнями. В ней Чери выглядела как настоящая королева соблазна.

На видео девушка пристально смотрит в камеру, кокетливо облизывает губки, а затем демонстрирует букет нежно-розовых роз.

Поклонники модели явно оценят эти кадры по достоинству.

До этого мы писали, что Чери продемонстрировала формы в облегающем костюме розового цвета. Модель выделила пышный бюст топом с красивым плетением на спине, сквозь который открывались виды на обнаженное тело.

Формы смотрелись эффектно и будоражат сознание, и, кажется, соблазнительнее не найти.

Напомним, дерзкая Ана Чери без стыда потрясла аппетитными "булочками" в обтягивающем наряде: самый удачный ракурс.

Как сообщала Politeka, довольная собой Ана Чери покрасовалась аппетитными объемами в компании знойных подружек: "одна горячее другой".

Также Politeka писала, что Ана Чери с самого жаркого ракурса блеснула упругими ягодицами в лосинах: "Соблазнительнее не найти".