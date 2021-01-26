Известная фитнес-модель Ана Чери покорила формами в обтягивающей одежде

Звезда демонстрирует формы, которые заработала благодаря упорным тренировкам, сообщает Politeka.net.

Красотка не только занимается спортом, но также выпускает свою линию спортивной одежды.

Модель продемонстрировала формы в облегающем костюме розового цвета. Чери выделила пышный бюст топом с красивым плетением на спине, сквозь который открывались виды на обнаженное тело.

Формы смотрелись эффектно и будоражат сознание, и, кажется, соблазнительнее не найти.

Ана также надела лосины, которые обтянули упругие ягодицы. Пятая точка впечатляла красотой и своей совершенностью.

Кокетка повиляла ягодицами перед камерой и улыбалась, выглядела она очень свежо.

Кадры были обнародованы в сторис Инстаграма, поэтому не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе. Вероятно, модель осыпали приятными комментариями.

Ранее мы писали, что Ана Чери родилась 16 мая 1986. Модель была единственной девочкой в семье.

Своей красотой звезда обязана родителям, ведь в ней смешались американская, мексиканская и кавказская кровь.

Звезда заработала несколько титулов фитнес-бикини в федерации NPC и успела побывать на страницах журнала Muscle and Fitness.

Красотка не только хвастается эффектными формами, ведет уроки фитнеса, но и занимается выпуском собственной линии одежды, а также она открыла спортзал Be More Athletics.

Своими достижениями звезда вдохновляет многих людей.

Напомним, что Ана Чери поплескалась на курорте, приспустив мокрый топ с плеч

А еще Politeka писала, что Ана Чери покрутила "орешком" перед зеркалом в тесных лосинах

Также Politeka сообщала, что Ана Чери задала жару, выпятив румяные "булочки" на тренировке.