Известная фитнес-модель Ана Чери покорила формами в обтягивающей одежде
Звезда демонстрирует формы, которые заработала благодаря упорным тренировкам, сообщает Politeka.net.
Красотка не только занимается спортом, но также выпускает свою линию спортивной одежды.
Модель продемонстрировала формы в облегающем костюме розового цвета. Чери выделила пышный бюст топом с красивым плетением на спине, сквозь который открывались виды на обнаженное тело.
Формы смотрелись эффектно и будоражат сознание, и, кажется, соблазнительнее не найти.
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Ана также надела лосины, которые обтянули упругие ягодицы. Пятая точка впечатляла красотой и своей совершенностью.
Кокетка повиляла ягодицами перед камерой и улыбалась, выглядела она очень свежо.
Кадры были обнародованы в сторис Инстаграма, поэтому не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе. Вероятно, модель осыпали приятными комментариями.
Ранее мы писали, что Ана Чери родилась 16 мая 1986. Модель была единственной девочкой в семье.
Своей красотой звезда обязана родителям, ведь в ней смешались американская, мексиканская и кавказская кровь.
Звезда заработала несколько титулов фитнес-бикини в федерации NPC и успела побывать на страницах журнала Muscle and Fitness.
Красотка не только хвастается эффектными формами, ведет уроки фитнеса, но и занимается выпуском собственной линии одежды, а также она открыла спортзал Be More Athletics.
Своими достижениями звезда вдохновляет многих людей.
Напомним, что Ана Чери поплескалась на курорте, приспустив мокрый топ с плеч
А еще Politeka писала, что Ана Чери покрутила "орешком" перед зеркалом в тесных лосинах
Также Politeka сообщала, что Ана Чери задала жару, выпятив румяные "булочки" на тренировке.