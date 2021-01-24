Известная фитнес-модель Ана Чери похвасталась идеальной фигурой в компании ярких подружек

Как сообщает Politeka.net, красотка поделилась соблазнительными кадрами в разделе Сториз своего Инстаграм.

Спортивная красотка решила показать, как проводит время со своими подружками. Она сняла короткое видео во время фотосессии с другими моделями. На кадрах все красотки позируют в спортивной одежде.

На них удобные спортивные штаны и топики разных цветов. Также на некоторых девушках можно заметить защитные маски, которые они спустили на подбородки.

Сама Чери позирует в белом спортивном топе, который выгодно подчеркнул ее пышную грудь, буквально приковав к ней внимание зрителей. Модель счастливо улыбается, позируя рядом с другими красотками.

Ранее мы писали, что Ана поделилась своими снимками с пляжа.

Как видно на одном из фото, в белом бикини и со спущенной рубашкой на пляже, Чери решила прогуляться на побережье и показать за одно свое загорелое тело, которым так гордится.

Добавим, что модель часто делится кадрами из тренировок, записывает видео и хвастается спортивной фигурой. После того, как модель прославилась, она решила показывать больше снимков со своим телом и занялась рекламой бикини и одежды для тренировок.

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