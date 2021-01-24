Известная фитнес-модель Ана Чери похвасталась идеальной фигурой в компании ярких подружек
Как сообщает Politeka.net, красотка поделилась соблазнительными кадрами в разделе Сториз своего Инстаграм.
Спортивная красотка решила показать, как проводит время со своими подружками. Она сняла короткое видео во время фотосессии с другими моделями. На кадрах все красотки позируют в спортивной одежде.
На них удобные спортивные штаны и топики разных цветов. Также на некоторых девушках можно заметить защитные маски, которые они спустили на подбородки.
Сама Чери позирует в белом спортивном топе, который выгодно подчеркнул ее пышную грудь, буквально приковав к ней внимание зрителей. Модель счастливо улыбается, позируя рядом с другими красотками.
Лобода с расставленными ногами ошеломила кадрами в баре: "Люди уходили с шоу и их тошнило"
Вспотевшая Кароль без тонны косметики расслабилась в спортзале: "Расставила ножки и..."
Приемная дочь Потапа в бикини покорила "сочной" фигурой в отпуске на Мальдивах: "Оцените все!"
Горбунов засветил уставшего Винника в кресле "Голос країни", неожиданное фото: "Аж страшно стало"
Выяснилось, с кем Лорак провела романтичную ночь в Киеве, кадры разлетелись по Сети: "В России не понравилось?"
Ранее мы писали, что Ана поделилась своими снимками с пляжа.
Как видно на одном из фото, в белом бикини и со спущенной рубашкой на пляже, Чери решила прогуляться на побережье и показать за одно свое загорелое тело, которым так гордится.
Добавим, что модель часто делится кадрами из тренировок, записывает видео и хвастается спортивной фигурой. После того, как модель прославилась, она решила показывать больше снимков со своим телом и занялась рекламой бикини и одежды для тренировок.
Напомним, что Ана Чери поплескалась на курорте, приспустив мокрый топ с плеч
А еще Politeka писала, что Ана Чери покрутила "орешком" перед зеркалом в тесных лосинах
Также Politeka сообщала, что Ана Чери задала жару, выпятив румяные "булочки" на тренировке.