Фитнес-модель Ана Чери продемонстрировала, как выглядит ее впечатляющая фигура в разных нарядах

Знаменитая красотка, которая прославилась благодаря своей любви к здоровому образу жизни, занятиям спортом и откровенным фотографиям, поделилась новым забавным видео на своей странице в Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net.

Так, модель решила наглядно продемонстрировать, как выглядят ее формы в разных спортивных костюмах. На видео она примерила несколько нарядов из линейки собственного бренда. Сначала красотка появляется в топе и спортивных штанах серого цвета. Она задорно подпрыгивает, повернувшись спиной к камере, словно специально привлекая внимание к своей накачанной пятой точке.

Затем Чери «переодевается» в похожий наряд, только черного цвета. При этом, молния на топе кокетливо расстегнута в районе декольте.

В конце модель примеряет стильный наряд с леопардовым принтом. Она снова поворачивается к камере спиной и беззастенчиво трясет своими «булочками».

В подписи к видео модель интересуется, какой костюм понравился ее поклонникам больше всего.

До этого мы рассказывали, что Чери решила показать, как проводит время со своими подружками. Она сняла короткое видео во время фотосессии с другими моделями. На кадрах все красотки позируют в спортивной одежде.

Сама Чери позировала в белом спортивном топе, который выгодно подчеркнул ее пышную грудь, буквально приковав к ней внимание зрителей.

Напомним, Ана Чери в белоснежном бикини потрясла на пляже своими "кокосами": "Хороша, чертовка!".

Как сообщала Politeka, Ана Чери в корсете и трусиках устроила сеанс соблазна, пикантное видео: "Такими бедрами можно...".

Также Politeka писала, что довольная собой Ана Чери покрасовалась аппетитными объемами в компании знойных подружек: "одна горячее другой".