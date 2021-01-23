Американская фитнес-модель Ана Чери подготовила новое волнующее видео для своих поклонников
Пикантные кадры она разместила на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
«Это на всю жизнь», - подписала соблазнительница.
В кадре девушка кружится перед камерой и виляет бедрами в белом пляжном аутфите.
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Она надела трусики, корсет под бюст и рубашку, создав достаточно соблазнительный образ, от которого невозможно оторвать взгляд.
Несмотря на одежду видно буквально каждый сантиметр накачанного тела красавицы.
Волнующие изгибы некого не оставили равнодушными. Поклонники одарили фитнес-модель восторженными комплиментами.
«Такими бедрами можно любого соблазнить», «Хочется вас ощупать, вы точно настоящая?! Уж слишком идеально!!»,- пишут в сети.
Ранее мы писали, что Ана опубликовала свежее фото, на котором предстала в очень соблазнительном виде.
Чери выбрала оригинальный купальник черного цвета, который подчеркнул ее выдающиеся формы. Модель максимально высоко подтянула трусики, обнажив сладкие места. Пышный бюст спортсменки так и норовил выпрыгнуть из тонких клаптиков ткани, которые пытались его удержать.
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