Американская фитнес-модель Ана Чери в белом бикини и рубашке прогулялась на пляже

Ана является известным фитнес-тренером, поэтому Инстаграм ранее вела именно в спортивном стиле – делилась кадрами из тренировок, записывала видео и хвасталась спортивной фигурой. После того, как девушка стала популярна, она решила показывать больше снимков со своим телом и занялась рекламой бикини и одежды для тренировок.

Как видно на одном из фото, в белом бикини и со спущенной рубашкой на пляже, Чери решила прогуляться на побережье и показать за одно свое загорелое тело, которым так гордится. Благодаря постоянным тренировкам, Ана уверяет, что у нее нет необходимости в диетах, ей достаточно правильно питаться.

Стоит отметить, что девушка много внимания уделяет своему рациону, часто пьет витамины и не любит рассказывать о том, делала ли уколы красоты, хотя ее об этом часто спрашивают.

«А нижнее белье где?; Красиво💞; Простой образ, красивая умная красивая женщина; Идеальная леди; Надеюсь, не ошибся, но должно было быть это💥 хороша, чертовка; Малышка ты на 100% красивая женщина 💥; ❤️ где элегантная женщина совершенная красивая ❤️; Бикини красотка😍; очень горячий бикини», - пишут пользователи.

Благодаря роликам и рекламе, фитнес-тренер быстро превратилась в фитнес-модель. Теперь Чери показывает разные фото, сделанные либо в белье, либо в купальниках, а также спортивной одежде. Дома, как видно по кадру, также не обходится без пикантных деталей в образах.

Позируя для фото, Ана намерено приспустила штаны и посветила бельем нежно-кораллового оттенка. А для большей изюминки, Чери также расстегнула верхние пуговицы крошечной майки, которая не скрыла ее бюст. Очки придали модели образа озорной учительницы, что подметили фанаты.

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