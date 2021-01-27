Американская фитнес-модель Ана Чери устроила пикантную съемку дома прямо у постели на полу

Модель Ана Чери является активным пользователем сети, поэтому для привлечения внимания поклонников, девушка постоянно устраивает новые фотосессии. Кадрами из удачных съемок Ана делится в профиле довольно часто, поэтому на фан-аккаунтах также можно найти довольно интригующие образы со звездой.

Фитнес-тренер и модель посвящает свободное время не только тренировкам, но и фотосессиям в разных образах. Так как она владеет магазином спортивной одежды, ей приходится часто экспериментировать. В остальном Чери любит демонстрировать загорелое и подтянутое тело в кружевах, в белье с подвязками или комплектах из сеточки.

Как видно на одном из ярких фото, модель не любит скрывать достоинства. В черном кружевном лифчике, набедренной повязке и белье с такими же кружевами Ана расположилась на полу и показала во всей красе фигуру.

«Вы действительно, очень, очень, очень красивы и привлекательны; Это выглядит неудобно для сна; Такая красивая; Безупречная природная красота 🔟;Очень хорошо; Мне нравится этот наряд; Безумно сложно😈; Милые вещички у тебя такие богатые🔥; хорошо припарковалась; Господи, помилуй🔥🔥🔥».

После того, как девушка стала популярна, она решила показывать больше снимков со своим телом и занялась рекламой бикини и одежды для тренировок.

Как видно на одном из фото, в белом бикини и со спущенной рубашкой на пляже, Чери решила прогуляться на побережье и показать за одно свое загорелое тело, которым так гордится. Благодаря постоянным тренировкам, Ана уверяет, что у нее нет необходимости в диетах, ей достаточно правильно питаться.

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