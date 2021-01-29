Известная фитнес-модель Ана Чери показала несколько горячих образов, восхищая фанатов

На фото Ана позирует в лосинах и топе графитового цвета. После этого у Чери надела белую блузу вместо топа. На третий раз девушка была уже в черном топе и лосинах, а после этого - в хищном наряде. Звезда хвасталась спортивной одеждой, приковывая к себе взгляды. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Не могу решить, какой из них мне больше всего нравится! Какой твой ??", - написала звезда.

Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали комментарии:



"Я хочу их всех", "Я хочу все !!! Обожаю это!", "они все выглядят очень хорошо", "Животный принт!", "Я ношу свою более прочную рубашку", "lol. Эта песня застряла в моей голове", "Когда выйдут укороченные длинные рукава?", "Ух ты, выглядишь безупречно и соблазнительно", "Я люблю их все - хотя мне больше всего нравятся леггинсы и шорты Milky Way!", - написала звезда.

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Позируя в платье яркого цвета Чери также удалось подчеркнуть достоинства фигуры без красивых фотозон.

Сев на край дивана, Ана сняла с плеч платье и обнажила тем самым зону декольте, не забыв также слегка распустить шнуровку на бюсте. Пикантная деталь образа спортсменки не оставила фанатов равнодушными.

Напомним, фитнес-модель Ана Чери в черных кружевах пошалила на полу, расставив ножки

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