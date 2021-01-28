Американская фитнес-модель Ана Чери в бирюзовом платье показала свои главные достоинства
Фитнес-модель в бирюзовом платье решила показать силу соблазна, сняв лямки с плеч. Как известно, уже не первый год Ана работает в спортзале тренером и занимается рекламой белья и одежды для модных магазинов. При этом не забывает Чери показывать новые образы с одеждой собственного дизайна, а также принимать участие в новых съемках с необычными образами.
Также, несмотря на насыщенный график, Ана является домоседкой и редко куда-либо выбирается. Даже большая часть ее фото для рекламы сделана дома. Позируя в платье яркого цвета Чери также удалось подчеркнуть достоинства фигуры без красивых фотозон.
Сев на край дивана, Ана сняла с плеч платье и обнажила тем самым зону декольте, не забыв также слегка распустить шнуровку на бюсте. Пикантная деталь образа спортсменки не оставила фанатов равнодушными.
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Фитнес-тренер и модель посвящает свободное время не только тренировкам, но и фотосессиям в разных образах. Так как она владеет магазином спортивной одежды, ей приходится часто экспериментировать. В остальном Чери любит демонстрировать загорелое и подтянутое тело в кружевах, в белье с подвязками или комплектах из сеточки.
Как видно на одном из ярких фото, модель не любит скрывать достоинства. В черном кружевном лифчике, набедренной повязке и белье с такими же кружевами Ана расположилась на полу и показала во всей красе фигуру.
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