Американская фитнес-модель Ана Чери похвасталась новым образом в модных дизайнерских лосинах

Ана Чери является фитнес-модель ю уже несколько лет. Изначально молодая девушка работала в фитнес-центре тренером и активно занималась собой, но отказывалась от всяких диет. После того, как Ана начала публиковать на своей странице в Инстаграм ролики из тренировок и показывать упругие формы, она быстро стала популярной.

Сейчас модель занимается рекламой трендовой одежды в сети для онлайн-магазинов, также рекламирует белье и устраивает с ним пикантные фотосессии в различных локациях. С недавних пор Чери также открыла собственный магазин, но со спортивной атрибутикой.

Как видно на представленных кадрах из Сторисов, девушка не только активно продвигает свою продукцию, но и старается одежду своего бренда носить сама. В частности, главной «любовью» модель являются лосины со стяжками на ягодицах.

В этот раз Ана надела темно-коричневые лосины с высокой посадкой и белую блузку со свободным рукавом. Чтобы показать свои ягодицы во всей красе, Чери потянула ткань до талии и повернулась к камере спиной.

Также на фан-аккаунте поделились снимком, на котором Ана блистала в новых болотного цвета лосинах со стяжками.

Повернувшись спиной к камере, Чери удалось заинтриговать сеть:

«Выглядит так великолепно 😍; Маленькая крошка. Но это приятно; Совершенно горячо; красота красивой женщины, очень привлекает; Красивая фигура, горяча и опасна❤️; Вау, очень красивая ж; Ого, детка, горячая; Вы очень красивая и очень сладкая женщина; Увеличивается каждый день; Que Buen Pedorro; Девочка упругая мечта».

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