Знаменитая американская фитнес-модель Ана Чери показала новый соблазнительный образ для занятий спортом
Красотка в очередной раз продемонстрировала свои впечатляющие формы на новом снимке в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Так, на фото Чери продемонстрировала удобный спортивный наряд, в котором есть собственная изюминка. Красотка позирует возле стены в облегающих леггинсах и черном топе с молнией, которую модель, конечно же, кокетливо расстегнула.
На шее у Чери виднеется скакалка. Можно предположить, что модель недавно занималась на ней или только планирует это сделать.
Ана Чери стоит, беспечно закинув руку за голову и томно приоткрыв ротик. Красотка выглядит уверенно и расслабленно.
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Поклонники фитнес модели пришли в восторг от ее образа.
«Я бы посмотрел поближе», «Такая красивая», «Восхитительная», «Красотка в черном», «Крошка, ты выглядишь восхитительно», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Чери показала свое новое фото.
На снимке модель порадовала поклонников новым нежным образом. Так, Чери позировала в романтичном топике из белой полупрозрачной ткани в горошек. Благодаря рюшам и тонким бретелькам наряд выглядит очень нежно и воздушно. В то же время, он не может не привлекать внимание зрителей к пышной груди красотки.
Напомним, Ана Чери потрясла упругими ягодицами, с трудом втиснувшись в лосины.
А еще Politeka писала, что фитнес-модель Ана Чери еле удержала упругих "подружек", расстегнув то.
Также Politeka сообщала, что Ана Чери покрутила "кокосами" в пикантных лосинах со стяжками.