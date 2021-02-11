Відомий український співак, чоловік Тоні Матвієнко Арсен Мірзоян вразив архівними фото

Артист на своїй сторінці в Instagram опублікував фото з Тонею Матвієнко, зроблені 10 років тому, пише Politeka.net.

На фотографіях тоді ще майбутнє подружжя позує в студії звукозапису під час запису спільної пісні. Яка саме це композиція він не повідомив, А запропонував фоловерам вгадати.

Зазначимо, більшість з першого разу визначили, що це фото із запису пісні «Івана Купала».

Шанувальники оцінили фото пари.

"Ви разом з 2011 року?" - дивуються користувачі Мережі.

"Тоня така ж залишилася", "ви змінилися", "я вас обох обожнюю", "ви супер. Спасибі вам за вашу творчість", - пишуть в коментарях.

Як відомо, Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян жили в цивільному шлюбі. 15 січня 2016 року народилася їхня дочка Ніна. Через півтора року, 15 Червня 2017 року, вони узаконили свої стосунки.

У Арсена Мірзояна також є два сини від першого шлюбу. У Тоні Матвієнко також є ще дочка від попередніх стосунків.

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