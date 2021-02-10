Известный украинский певец Арсен Мирзоян заинтриговал заявлением о ситуации с корпоративами

Муж Тони Матвиенко Арсен Мирзоян смог удивить украинцев неожиданным предложением, связанным с заработком денег. И хотя сказанное им прозвучало как шутка, многие его поклонники наверняка заинтересовались словами певца, пишет Politeka.net.

На телеграм канале "Разное" появилось неожиданное видео с Instagram Stories Арсена Мирзояна, в котором он рассказал о ситуации с корпоративами, на которых, вероятно, периодически выступает певец. Такие выступления могли бы приносить ему неплохой доход, но, по словам певца сейчас ситуация с заказами приостановилась.

Но чтобы хоть как-то компенсировать нехватку выступлений на корпоративах, Арсен Мирзоян в шутку предложил своим фанатам купить его снимки без одежды. При этом желающие могут писать ему соответствующие запросы. Интересно, что скажет его супруга Тоня Матвиенко на такой своеобразный бизнес своего мужа.

"Так, друзья, с корпоративами не огонь, поэтому предлагаю свои голые фоточки за недешево. Кому интересно — пишите в директ",- шутит певец на видео.

Стоит отметить, что на видео певец обращается к поклонникам с серьезным лицом, и лишь в конце его выдает лукавая и едва сдерживаемая улыбка.

Напомним, что совсем недавно супруга Арсена Мирзояна певица Тоня Матвиенко показала яркий снимок со своей свадьбы, которая была еще в 2011 году. На снимке Тоня надевает кольцо на палец Арсена, а на заднем плане за этим всем наблюдает обаятельный Олег Винник, который вел торжественное мероприятие.

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