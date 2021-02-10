Известный украинский певец Арсен Мирзоян заинтриговал заявлением о ситуации с корпоративами
Муж Тони Матвиенко Арсен Мирзоян смог удивить украинцев неожиданным предложением, связанным с заработком денег. И хотя сказанное им прозвучало как шутка, многие его поклонники наверняка заинтересовались словами певца, пишет Politeka.net.
На телеграм канале "Разное" появилось неожиданное видео с Instagram Stories Арсена Мирзояна, в котором он рассказал о ситуации с корпоративами, на которых, вероятно, периодически выступает певец. Такие выступления могли бы приносить ему неплохой доход, но, по словам певца сейчас ситуация с заказами приостановилась.
Но чтобы хоть как-то компенсировать нехватку выступлений на корпоративах, Арсен Мирзоян в шутку предложил своим фанатам купить его снимки без одежды. При этом желающие могут писать ему соответствующие запросы. Интересно, что скажет его супруга Тоня Матвиенко на такой своеобразный бизнес своего мужа.
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"Так, друзья, с корпоративами не огонь, поэтому предлагаю свои голые фоточки за недешево. Кому интересно — пишите в директ",- шутит певец на видео.
Стоит отметить, что на видео певец обращается к поклонникам с серьезным лицом, и лишь в конце его выдает лукавая и едва сдерживаемая улыбка.
Напомним, что совсем недавно супруга Арсена Мирзояна певица Тоня Матвиенко показала яркий снимок со своей свадьбы, которая была еще в 2011 году. На снимке Тоня надевает кольцо на палец Арсена, а на заднем плане за этим всем наблюдает обаятельный Олег Винник, который вел торжественное мероприятие.
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