Известный украинский певец, муж Тони Матвиенко Арсен Мирзоян восхитил архивными фото

Артист на своей странице в Instagram опубликовал фото с Тоней Матвиенко, сделанные 10 лет назад, пишет Politeka.net.

На фотографиях тогда еще будущие супруги позирует в студии звукозаписи во время записи совместной песни. Какая именно это композиция он не сообщил, а предложил фолловерам угадать.

Отметим, большинство с первого раза определили, что это фото с записи песни «Ивана Купала».

Поклонники оценили фото пары.

"Вы вместе с 2011 года?" - удивляются пользователи Сети.

«Тоня такая же осталась», «Вы изменились», «Я вас обоих обожаю», «Вы супер. Спасибо вам за ваше творчество», - пишут в комментариях.

Как известно, Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян жили в гражданском браке. 15 января 2016 года родилась их дочь Нина. Через полтора года, 15 июня 2017 года, они узаконили свои отношения.

У Арсена Мирзояна также есть два сына от первого брака. У Тони Матвиенко также есть еще дочь от предыдущих отношений.

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