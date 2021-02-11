Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес заінтригувала провокативною позою під час фотосесії

Дженніфер Лопес в реальному житті віддає перевагу зручному і спортивному одягу, який би ідеально приховував би його від оточуючих. У той же час для концертів і модних фотосесій Лопес намагається поєднувати максимум відкритості – короткі сукні, прозорі комбінезони, глибокі декольте на крихітних сукнях і наряди з найнесподіванішими вирізами. Як видно на одному з фото, образ Лопес не може залишити байдужим.

Цього разу на фан-акаунті з'явився стильний кадр зі зйомок Лопес в стильній чорній сукні з незвичайним вирізом на стегнах до самої талії. Через величезні розрізи білизни Лопес вирішила не надягати, що додало її цибулі ще більшої відвертості, незважаючи на закритий верх. Розсип каменів по всій довжині вбрання спереду ідеально доповнила сукню з незвичайним дизайном.

Сама Лопес позувала для фотографа в не менш зухвалій позі-розставивши ноги і зробивши в черговий раз акцент на підкачаних формах без зайвої скромності. Відзначимо, заради фігури Дженніфер відмовилася від усіх шкідливих продуктів, змінила спосіб життя і займається спортом навіть у свята.

Відзначимо, як видно на фото, раніше представленому в Instagram на фан-акаунті, під час модних фотосесій для глянців Лопес вибирає образи з ноткою пікантності, щоб фотограф зробив акцент на її фігурі.

Шанувальники не перестають дивуватися красі Дженніфер:

"Ти безумовно стаєш красивішим і виглядаєш молодше😅 😅; чудово. Мені подобаються твої волосся ось такі; чоботи🖤 просто божевільний стиль; така красива ❤; ти прекрасно виглядаєш😍; Чоботи де я можу купити; любов, любов, любов😍 і знову молодше всіх😍 !!!; фігура моєї мрії😍 😍 🔥❤️; люблю свій стиль на цих фотографіях❤️".

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