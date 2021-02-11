Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес заинтриговала провокативной позой во время фотосессии

Дженнифер Лопес в реальной жизни предпочитает удобную и спортивную одежду, которая бы идеально скрывала бы ее от окружающих. В то же время для концертов и модных фотосессий Лопес старается сочетать максимум открытости – короткие платья, прозрачные комбинезоны, глубокие декольте на крошечных платьях и наряды с самыми неожиданными вырезами. Как видно на одном из фото, образ Лопес не может оставить равнодушным.

В этот раз на фан-аккаунте появился стильный кадр со съемок Лопес в стильном черном платье с необычным вырезом на бедрах до самой талии. Из-за огромных разрезов белья Лопес решила не надевать, что придало ее луку еще большей откровенности, несмотря на закрытый верх. Россыпь камней по всей длине наряда спереди идеально дополнила платье с необычным дизайном.

Сама Лопес позировала для фотографа в не менее дерзкой позе – расставив ноги и сделав в очередной раз акцент на подкачанных формах без лишней скромности. Отметим, ради фигуры Дженнифер отказалась от всех вредных продуктов, сменила образ жизни и занимается спортом даже в праздники.

Отметим, как видно на фото, ранее представленном в Инстаграм на фан-аккаунте, во время модных фотосессий для глянцев Лопес выбирает образы с ноткой пикантности, чтобы фотограф сделал акцент на ее фигуре.

Поклонники не перестают удивляться красоте Дженнифер:

«Ты безусловно становишься красивее и выглядишь моложе 😅😅; Великолепно. Мне нравятся твои волосы вот такие; сапоги🖤 просто безумный стиль; Такая красивая ❤, просто безумие!; Ты прекрасно выглядишь😍; Сапоги где я могу купить; Любовь, любовь, любовь😍 И снова моложе всех😍 !!!; фигура моей мечты😍😍🔥❤️; Люблю свой стиль на этих фотографиях ❤️».

Напомним, неугомонная Дженнифер Лопес взбудоражила фантазии, не вставая с кровати.

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