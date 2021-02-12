Сьюзі Кортес, відома модель і володарка титулів за найкрасивіші сідниці, показала себе без одягу

На фото красуня позувала в трусиках і бюстгальтері. Зірка показала себе максимально близько, обрізавши на кадрі голову. Сьюзі взялася руками за пишний бюст, роблячи кадр більш гарячим. Модель не соромилася показувати своє пружне тіло і тату відомого футболіста Ліонеля Мессі, яке можна побачити над зоною бікіні. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Тіло в режимі будівництва", - написала зірка під кадрами.

Фанати поставили кілька десятків лайків і написали кілька коментарів:

"Муза", "Сила віри в ідеальне тіло", "неймовірна прекрасна", "ти така ідеальна і така красива","яке красиве статура, мені це подобається", Сьюзі завантажила пікантне відео".





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Білизна блідо-зеленого кольору виглядало ідеально на фігурі красуні. Глибоке декольте оголило "шовкову" шкіру знаменитості, а вирізи з боків - стегна.

Ноги зірки накачані завдяки наполегливим тренуванням в спортзалі.

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