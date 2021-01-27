Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы в мире, показала свой талант

Звезда в этот раз опубликовала видео в ТикТок. Сьюзи появилась в топе с декольте и пела песню @Menina Solta - GIULIA BE" и снимала себя на телефон, показывая пышный бюст сверху. Волосы у Кортес остались распущенными, которые и прикрыли немного бюст звезды, что не сделало кадры менее горячими. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Пойте песню, как будто это сплетня", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили несколько десятков лайков и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:

"У меня сегодня день рождения", "привет, красивая гуашь", "Прекрасная женщина, целую", "Какая красота любви", "Эффектно очень красиво ...", "Ты прикончишь меня вот так", "Вкусная", "Бог, спасибо за создание этой женщины", "Невозможно перестать смотреть".

Мы писали, что известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, обтянула упругие места мини-шортами.

Сьюзи в этот раз надела крохотные облегающие шортики, которые идеально подчеркнули ее упругие ягодицы и оголили "стальные", рельефные ножки.

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