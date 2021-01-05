Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, показала себя в необычном образе

На кадрах Сьюзи позировала в красном боди. Красотка отошла от камеры и развернулась спиной, начав горячий танец ягодицами под музыку. Звезда оставила волосы распущенными и активно двигала "булочками", делая ролик максимально пикантным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты в Твиттере поставили 70 лайков и написали единственный комментарий: "Вкуснятина".

Отметим, что модель не так давно в социальных сетях рассказала, что ее аккаунт в Инстаграм взломали, поэтому она там ничего не публикует, но обычно там ей писали множество комплиментов:

"Детка", "красивая женщина", "Я люблю твои ноги детка", "Красивая ты, чудо", "Я люблю тебя, Сьюзи Кортез", "Это твое божественное", "Спокойной ночи красивая", "Мне нравится нажимать, мне нравится делать поцелуй драгоценным", "Мое небо, как ты прекрасна", "Как мне это нравится".

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Как видно на снимке, Кортез вообще не скрывает тело, а бикини из одних только ниточок едва ли могут скрыть интимные места девушки.

Впрочем, Кортез это не беспокоит, ведь она считает, что ее ягодицы являются ее большой гордостью.

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