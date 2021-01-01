Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, показала себя на радость фанатов

На фото Сьюзи позировала в бюстгальтере и без трусиков. Девушка соблазнительно легла на животик, показавшись на диване. Волосы у красотки были распущенными, а образ модель дополнила стильными сапогами. Кадр получился очень соблазнительным и будоражащим фантазию. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты в Твиттере поставили почти 100 лайков и написали один комментарий:

"Моя королева, целую тебя, детка, я люблю тебя, моя королева".

Мы писали, что знаменитая модель Сьюзи Кортез показала фигуру в одном белье.

На фото Сьюзи в черно-белом белье продемонстрировала свои изгибы без лишнего пафоса и надменности. В бикини Кортез удалось обратить внимание на идеально подкаченное тело, которое все также многие считают очень женственным.

Сообщалось, что бразильская супермодель Сьюзи Кортес впечатлила безупречной фигурой, примеряв тесный спортивный наряд.

«Тут прекрасно все. Абсолютное счастье», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Кортес позирует в тесном спортивном наряде, демонстрируя безупречную красоту с эффектного ракурса. Дополнить образ красотка решила броским макияжем и идеальной прической.

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