Знаменитая модель Сьюзи Кортез, которую называют обладательницей самых красивых ягодиц, устроила необычный сеанс чтения

Девушка уже несколько лет активно занимается в спортзале, принимает участие в различных конкурсах и активно мотивирует пользователей социальной сети Инстаграм заниматься также активно, как и она сама. Благодаря выдающейся фигуре, Сьюзи не страдает от недостатка внимания.

Каждый день сотни поклонников расспрашивают звезду о ее жизни и буднях, поэтому Кортез начала делиться личными кадрами в профиле чаще. Такие фото также появляются и на фан-аккаунтах. Как видно на снимке, Кортез вообще не скрывает тело, а бикини из одних только ниточок едва ли могут скрыть интимные места девушки.

Впрочем, Кортез это не беспокоит, ведь она считает, что ее ягодицы являются ее большой гордостью.

«Вы очень хорошо умеете интриговать, спасибо🔥; все сразу восхитились😘🇩🇴🇩🇴; Следите за горячим контентом этой девушки и будете всегда в интригах🔥; Эта добыча очень сильная, ох и накачала; соблазнительные интеллектуальные булочки; хватит быть такой дерзкой😍; С этой… добычей я бы…! Умейте останавливаться; сколько ни смотрю, все равно удивительная».

Долгие годы девушка тренировалась, чтобы получить роскошное, подтянутое и спортивное тело. А недавно Сьюзи даже заявила, что в 2021 году поедет на спортивные соревнования для бодибилдеров.

Теперь девушка начала готовиться усерднее, поклонники же восхищаются упорством красотки и показывают ее пикантные фото.

В этот раз на кадре видно, как Кортез примерила красное бикини с глубоким декольте и вырезами на талии. Благодаря оригинальному дизайну купальника спортсменка стала выглядеть еще более раскованно.

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