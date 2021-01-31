Известная модель Сьюзи Кортес, которую признали обладательницей самых красивых ягодиц, показала себя на тренировке

На кадрах Сьюзи стояла в красных штанах и кроссовках. Звезда развернулась спиной и показывала свою пятую точку. Кортес в руках держала штангу и выполняла упражнение, наклоняясь вперед. Кадры получились эффектными и привлекающими внимание. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более ста лайков и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:

"Великолепно красиво", "Привет, красавица, ты просто великолепна", "Какое прекрасное тело", "Вкусно", "Это если мне нравятся поцелуи, милая, я люблю тебя красиво", "Красивый-красивый ребенок", "Ммм вкусно я хочу", "Мое любимое место", "Фантастическая. Я всегда мечтаю о твоем ппк".

Мы писали, что легендарная бразильская модель Сьюзи Кортес впечатлила размером «гордости» в мини-шортах.

Так, знаменитость опубликовала фотографию, на которой позирует в смелых мини-шортах и купальнике, демонстрируя «денежное» место с выгодного ракурса. При этом образ знаменитость дополнила элегантным макияжем и прической.

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