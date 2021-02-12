Сьюзи Кортес, известная модель и обладательница титулов за самые красивые ягодицы, показала себя без одежды

На фото красотка позировала в трусиках и бюстгальтере. Звезда показала себя максимально близко, обрезав на кадре голову. Сьюзи взялась руками за пышный бюст, делая кадр более горячим. Модель не стеснялась показывать свое упругое тело и тату известного футболиста Лионеля Месси, которое можно увидеть над зоной бикини. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Тело в режиме строительства", - написала звезда под кадрами.

Фанаты поставили несколько десятков лайков и написали несколько комментариев:

"Муза", "Сила веры в идеальное тело", "Невероятная прекрасная", "Ты такая идеальная и такая красивая", "какое красивое телосложение, мне это нравится", Сьюзи загрузила пикантное видео".

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Белье бледно-зеленого цвета выглядело идеально на фигуре красотки. Глубокое декольте оголило "шелковую" кожу знаменитости, а вырезы по бокам - бедра.

Ноги звезды накаченные благодаря упорным тренировкам в спортзале.

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