Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес поділилася неймовірним фото з концерту

Артистка з'являється на сцені завжди в досить пікантних і відвертих нарядах, причому не соромиться вона показати себе в прозорій тканині з камінням або одній сіточці з паєтками. Цього разу зірка поділилася яскравим фото з одного зі своїх виступів, під час якого запалювала перед фанатами в срібному костюмі.

Напівпрозора тканина з розсипом дрібних каменів ідеально підкреслила форми знаменитості, а відкрите стегно і рука зробили акценти на її формах, над якими 51-річна Лопес мало не кожен день потіє в залі.

"Сумую за спільними ночами!",- написала Лопес.

Користувачі Мережі тут же відповіли:

"Діва; Люблю ці ночі і шоу; Вау, красиво 🙌; Королева, присідаємо...; Люблю це😍; ти впала? Я хочу до тебе приєднатися😍; Дивно 😍; Круто; У мене немає слів, щоб описати тебе😍; чудово ❤️; Легенда 👑; Ти справжній ангел; Спорядження 📸 постріл👌».

Також на фан-акаунті з'явився стильний кадр зі зйомок Лопес в стильній чорній сукні з незвичайним вирізом на стегнах до самої талії. Через величезні розрізи білизни Лопес вирішила не надягати, що додало її цибулі ще більшої відвертості, незважаючи на закритий верх. Розсип каменів по всій довжині вбрання спереду ідеально доповнила сукню з незвичайним дизайном.

Сама Лопес позувала для фотографа в не менш зухвалій позі-розставивши ноги і зробивши в черговий раз акцент на підкачаних формах без зайвої скромності.

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