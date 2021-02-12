Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес поделилась невероятным фото с концерта

Артистка появляется на сцене всегда в довольно пикантных и откровенных нарядах, причем не стесняется она показать себя в прозрачной ткани с камнями или одной сеточке с пайетками. В этот раз звезда поделилась ярким фото с одного из своих выступлений, во время которого зажигала перед фанатами в серебряном костюме.

Полупрозрачная ткань с россыпью мелких камней идеально подчеркнула формы знаменитости, а открытое бедро и рука сделали акценты на ее формах, над которыми 51-летняя Лопес чуть ли не каждый день потеет в зале.

«Скучаю по совместным ночам!», - написала Лопес.

Пользователи сети тут же ответили:

«Дива; Люблю эти ночи и шоу; Вау, красиво 🙌; Королева, приседаем...; Люблю это 😍; Ты упала?; Я хочу к тебе присоединиться😍; Удивительно 😍; Круто; У меня нет слов, чтобы описать тебя😍; великолепно ❤️; Легенда 👑; Ты настоящий ангел; Снаряжение 📸 выстрел👌».

Также на фан-аккаунте появился стильный кадр со съемок Лопес в стильном черном платье с необычным вырезом на бедрах до самой талии. Из-за огромных разрезов белья Лопес решила не надевать, что придало ее луку еще большей откровенности, несмотря на закрытый верх. Россыпь камней по всей длине наряда спереди идеально дополнила платье с необычным дизайном.

Сама Лопес позировала для фотографа в не менее дерзкой позе – расставив ноги и сделав в очередной раз акцент на подкачанных формах без лишней скромности.

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