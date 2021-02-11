Балерина Катерина Кухар роздражнила шанувальників барвистим кадром з Мальдів
Відома балерина, суддя проекту" Танці з зірками " Катерина Кухар вкотре вирішила побалувати, а може і подражнити шанувальників кадрами відпочинку, з якого знаменита балерина повернулася не так давно. На сторінці в Instgaram Катерина розмістила фото в бунгало на березі блакитного океану, пише Politeka.net.
"Життя-це момент або момент-це саме життя? ✨ ",- написала знаменита балерина, і зазначила фото хештегом"життя на контрастах".
Чоловік знаменитої балерини, Олександр Стоянов першим залишив коментар під фото. Він написав дуже лаконічно, те, що відчув, побачивши фото, яке сам же і зробив всього кілька днів тому: "Аааа, хочу назад! 😫😫😫😊"
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Катерина звичайно натякає на те, що Україну накрили сильні снігопади, і зірка вирішила згадати прекрасні моменти свого відпочинку.
На фото вона одягнена в білий халатик, її Малятко дочка стоїть поруч і заглядає за скляні двері, за якими розпростерлася морська гладь.
"Краса яка н за Вашим віконцем😍 😍 😍", " це сила Бога тут і зараз❤️", " якщо життя-гра, то акт-момент, ну а люди, зрозуміло-актори. Фото гармата ракета", " Красоточки 🔥❤️❤️ ", "Катя ваші стопи-це ваш успіх: і вдома і в балеті, і на пляжі і в піруеті. Красивим ніжках жити не заборониш! 🔥 ❤ ️ 😍 ",- написали фанати.
Варто сказати, що профілем Кухар стежать не тільки фанати, але і колеги, в тому числі і українські знаменитості. Даша Астаф'єва також залишила під прекрасним фотосвої "сердечко".
Нагадавши, Катерина Кухар з " Танців з зірками "блиснула формами в прозорій спідниці і корсеті:"кошеня".
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