Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес влаштувала незвичайне шоу на сцені перед шанувальниками

Так як Лопес пишається своїми концертними образами, вона не скромничає на самих виступах. Зірка влаштовує Танці з мікрофоном перед натовпами чоловіків з підтанцьовки, спокусливо рухається з жезлом в руках в прозорих костюмах і навіть влаштовує «сеанси» спокушання під час виконання однієї з композицій.

Справа в тому, що артистка обожнює перебувати в центрі уваги і щоб не зменшувати оберти, вона періодично танцює перед шанувальниками в образі справжньої дикої кішки.

Сукня з глибоким декольте і непристойному вирізі на стегнах повністю зроблена з тканини з тигровим принтом. Причому локони Лопес і макіяж перетворюють її в спокусницю.

«На сцені немає іншої знаменитості, яка здивувала б своїх шанувальників і змусила б відкрити рот навіть пперед шоу! Ви єдина голлівудська зірка, яка вийшла на сцену і зачарувала нас🌟 ✨», - сказано в підписі провокативного ролика.

Сама Лопес також показала яскравий образ з концерту. Напівпрозора тканина з розсипом дрібних каменів ідеально підкреслила форми знаменитості, а відкрите стегно і рука зробили акценти на її формах, над якими 51-річна Лопес мало не кожен день потіє в залі.

"Сумую за спільними ночами!",- написала Лопес.

"Діва; Люблю ці ночі і шоу; Вау, красиво 🙌; Королева, присідаємо...; Люблю це😍; ти впала? Я хочу до тебе приєднатися😍; Дивно 😍; Круто; У мене немає слів, щоб описати тебе😍; чудово ❤️; Легенда 👑 всі роти повідкривали; Ти справжній ангел; Спорядження 📸 постріл👌», - відповіли користувачі.

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