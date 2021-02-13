Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес устроила необычное шоу на сцене перед поклонниками

Так как Лопес гордится своими концертными образами, она не скромничает на самих выступлениях. Звезда устраивает танцы с микрофоном перед толпами мужчин из подтанцовки, соблазнительно двигается с жезлом в руках в прозрачных костюмах и даже устраивает «сеансы» соблазнения во время исполнения одной из композиций.

Дело в том, что артистка обожает находиться в центре внимания и чтобы не сбавлять обороты, она периодически танцует перед поклонниками в образе настоящей дикой кошки.

Платье с глубоким декольте и неприличном вырезе на бедрах полностью сделано из ткани с тигриным принтом. Причем локоны Лопес и макияж превращают ее в искусительницу.

«На сцене нет другой знаменитости, которая удивила бы своих поклонников и заставила бы открыть рот даже пперед шоу! Вы единственная голливудская звезда, которая вышла на сцену и очаровала нас 🌟✨», - сказано в подписи провокативного ролика.

Сама Лопес также показала яркий образ с концерта. Полупрозрачная ткань с россыпью мелких камней идеально подчеркнула формы знаменитости, а открытое бедро и рука сделали акценты на ее формах, над которыми 51-летняя Лопес чуть ли не каждый день потеет в зале.

«Скучаю по совместным ночам!», - написала Лопес.

«Дива; Люблю эти ночи и шоу; Вау, красиво 🙌; Королева, приседаем...; Люблю это 😍; Ты упала?; Я хочу к тебе присоединиться😍; Удивительно 😍; Круто; У меня нет слов, чтобы описать тебя😍; великолепно ❤️; Легенда 👑 все рты пооткрывали; Ты настоящий ангел; Снаряжение 📸 выстрел👌», - ответили пользователи.

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