Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес здивувала зухвалим образом на фотосесії
Популярна виконавиця кожен день показує в Instagram свої нові образи і модні перетворення. Оскільки Лопес нещодавно презентувала косметику власного бренду, вона вирішила, що буде просувати продукцію власноруч і для цього навіть знялася в декількох провокаційних фотосесіях.
З цього приводу шанувальники вирішили опублікувати кілька кадрів з кращими, на їхню думку, образами За останній час. Не обійшлося і без кадрів, на яких Лопес позувала з мінімумом одягу. На фото нібито здивована співачка стоїть в рожевому з чорним білизна і сіточкою на бюсті. А на її руках звисає масивна пухнаста рожева шуба.
Як видно, Дженніфер може здивувати фігурою в будь-якому вбранні і в будь-якому віці, адже навіть в 51-рік вона виглядає на 30 і спокійно тренується мало не кожен день для досягнення ідеального результату. Фігура артистки вражає також і тим, що у Лопес немає помітних зморшок і провисань шкіри.
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Відзначимо, головна концертна "фішка" зірки в її танцювальних елементах, які вона використовує, паралельно виконуючи свою пісню і вражаючи розтяжкою заодно. Лопес також не скромничає, вибираючи для концертів відкриті і максимально зручні костюми з блискітками і вирізами на сідницях і декольте.
Ролик з Лопес, що йде після пісні, отримав безліч коментарів із захопленням:
«У цей момент я б плакав ... Не йди; це малятко може розбити серце💚 💚; я тебе відчуваю, я теж плакав по цій частині😂 🥺❤️; цей наряд😩 Поляна спокуси; мене теж злить цей наряд, капець🤩 😫 🔥; вам потрібно двоє, мати гарне плаття, і ви будете виглядати красивіше; ти що, зовсім рздетая? Не виглядаєш професійно!».
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