Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес удивила дерзким образом на фотосессии

Популярная исполнительница каждый день показывает в Инстаграм свои новые образы и модные преображения. Поскольку Лопес недавно презентовала косметику собственного бренда, она решила, что будет продвигать продукцию собственноручно и для этого даже снялась в нескольких провокационных фотосессиях.

По этому поводу поклонники решили опубликовать несколько кадров с лучшими, по их мнению, образами за последнее время. Не обошлось и без кадров, на которых Лопес позировала с минимумом одежды. На фото якобы удивленная певица стоит в розовом с черным белье и сеточкой на бюсте. А на ее руках свисает массивная пушистая розовая шуба.

Как видно, Дженнифер может удивить фигурой в любом наряде и в любом возрасте, ведь даже в 51-год она выглядит на 30 и спокойно тренируется чуть ли не каждый день для достижения идеального результата. Фигура артистки поражает также и тем, что у Лопес нет заметных морщин и провисаний кожи.

Отметим, главная концертная «фишка» звезды в ее танцевальных элементах, которые она использует, параллельно исполняя свою песню и поражая растяжкой заодно. Лопес также не скромничает, выбирая для концертов открытые и максимально удобные костюмы с блестками и вырезами на ягодицах и декольте.

Ролик с Лопес, уходящей после песни, получил множество комментариев с восхищением:

«В этот момент я бы плакал ... Не уходи ; эта малышка может разбить сердце💚💚; Я тебя чувствую, я тоже плакал по этой части😂🥺❤️; Этот наряд😩 поляна соблазна; меня тоже злит этот наряд, капец🤩😫🔥; Вам нужно двое, иметь красивое платье, и вы будете выглядеть красивее; Ты что, совсем рздетая? Не выглядишь профессионально!».

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