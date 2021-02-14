Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес покрутилася перед камерою в модних купальниках

Дженніфер Лопес прославилася досить давно і підтримує свою популярність усіма можливими способами: вона займається спортом, щоб не набрати зайвого, знімається в рекламних фотосесіях, підкорює кіноіндустрію новими ролями.

Лопес також відкрила власний бренд косметики, активно заявляючи, що він допоможе жінкам омолодитися. Тому на пляжі зірка показує себе тільки у вдалих образах і слова про те, що вона домоглася такої зовнішності ботоксом – просто ігнорує. Зокрема, зірка нещодавно з'явилася на пляжі в нових купальниках і показала у всій красі свої достоїнства.

Акценти Лопес зробила на п'яту точку, тому користувачі Мережі не змогли пройти повз, захопившись зовнішністю 51-річної виконавиці:

"Приємно бачити таке, добре; 😮 яка красива міс Джей Ло; у цієї жінки ідеальне тіло; моє багате життя🔥; Даааа, дитинко, вона знає чого всі хочуть; красива дівчина; завжди прекрасна. Як завжди❤️Enjoy👏; просто красиво; Красива жінка; ви абсолютно бажана жінка; у неї найрозкішніша форма».

Артистка обожнює перебувати в центрі уваги і щоб не зменшувати оберти, вона періодично танцює перед шанувальниками в образі справжньої дикої кішки.

Сукня з глибоким декольте і непристойному вирізі на стегнах повністю зроблена з тканини з тигровим принтом. Причому локони Лопес і макіяж перетворюють її в спокусницю.

«На сцені немає іншої знаменитості, яка здивувала б своїх шанувальників і змусила б відкрити рот навіть пперед шоу! Ви єдина голлівудська зірка, яка вийшла на сцену і зачарувала нас🌟 ✨», - сказано в підписі провокативного ролика.

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