Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес покрутилась перед камерой в модных купальниках

Дженнифер Лопес прославилась довольно давно и поддерживает свою популярность всеми возможными способами: она занимается спортом, чтобы не набрать лишнего, снимается в рекламных фотосессиях, покоряет киноиндустрию новыми ролями.

Лопес также открыла собственный бренд косметики, активно заявляя, что он поможет женщинам омолодиться. Поэтому на пляже звезда показывает себя только в удачных образах и слова о том, что она добилась такой внешности ботоксом – просто игнорирует. В частности, звезда недавно появилась на пляже в новых купальниках и показала во всей красе свои достоинства.

Акценты Лопес сделала на пятую точку, поэтому пользователи сети не смогли пройти мимо, восхитившись внешностью 51-летней исполнительницы:

«Приятно видеть такое, хорошо; 😮 Какая красивая мисс Джей Ло; у этой женщины идеальное тело; Моя богатая жизнь🔥;Даааа, детка, она знает чего все хотят; красивая девушка; Всегда прекрасна. Как всегда❤️Enjoy👏; Просто красиво; Красивая женщина; Вы абсолютно желанная женщина; у нее самая роскошная форма».

Артистка обожает находиться в центре внимания и чтобы не сбавлять обороты, она периодически танцует перед поклонниками в образе настоящей дикой кошки.

Платье с глубоким декольте и неприличном вырезе на бедрах полностью сделано из ткани с тигриным принтом. Причем локоны Лопес и макияж превращают ее в искусительницу.

«На сцене нет другой знаменитости, которая удивила бы своих поклонников и заставила бы открыть рот даже пперед шоу! Вы единственная голливудская звезда, которая вышла на сцену и очаровала нас 🌟✨», - сказано в подписи провокативного ролика.

Напомним, неугомонная Дженнифер Лопес взбудоражила фантазии, не вставая с кровати.

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