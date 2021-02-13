Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес перейшла межі пристойності під час останніх зйомок

Дженніфер Лопес в 51 рік виглядає дивно добре. Причому артистка доглядає за собою настільки ретельно, що багато шанувальників почали підозрювати зірку в таємних відвідинах косметолога, який колить їй ботокс.

Сама Лопес це заперечує, підкреслюючи, що пружна шкіра – це не заслуга уколів краси. Нещодавно зірка також взяла участь у фотосесії, заради якої одягалася в неймовірний і сміливий образ. Позуючи в чорному міні-бікіні і задерши ногу на підлозі до самого верху, зірка не тільки показала сідниці, але і довела, що знаходиться у відмінній формі.

Високі підбори, акуратна укладка і уходовие кошти для блиску шкіри перетворили Лопес в справжню богиню.

Відзначимо, секрети співачки досить прості: вона п'є дуже багато води, відмовилася від цукру, гарячих напоїв і всіх шкідливих звичок. Також вона займається спортивними танцями, йогою і ходить на тренування до чотирьох разів за тиждень.

Відзначимо, головна концертна "фішка" зірки в її танцювальних елементах, які вона використовує, паралельно виконуючи свою пісню і вражаючи розтяжкою заодно. Лопес також не скромничає, вибираючи для концертів відкриті і максимально зручні костюми з блискітками і вирізами на сідницях і декольте.

Ролик з Лопес, що йде після пісні, отримав також безліч коментарів із захопленням:

«У цей момент я б плакав ... ; ця Малятко розіб'є вам серце; я тебе відчуваю, я теж плакав по цій частині😂 а тепер рухайте стегнами; цей наряд, легше, діти дивляться; мене теж злить цей наряд, капець; Вам потрібно двоє, мати гарне плаття, і ви будете виглядати красивіше; ти що, зовсім роздягнена? Не виглядаєш професійно!».

Нагадавши, невгамовна Дженніфер Лопес розбурхала фантазії, не встаючи з ліжка

Також Politeka писала, Джей Ло обласкала свої апетитні вигини в купальнику, кадри насолоди

А ще Politeka писала, що розпалена Дженніфер Лопес розбурхала фантазії, прикрасивши засмаглий бюст стразами