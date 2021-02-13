Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес перешла границы приличия во время последних съемок

Дженнифер Лопес в 51 год выглядит удивительно хорошо. Причем артистка ухаживает за собой настолько тщательно, что многие поклонники начали подозревать звезду в тайных посещениях косметолога, который колит ей ботокс.

Сама Лопес это отрицает, подчеркивая, что упругая кожа – это не заслуга уколов красоты. Недавно звезда также приняла участие в фотосессии, ради которой облачилась в невероятный и смелый образ. Позируя в черном мини-бикини и задрав ногу на полу до самого верха, звезда не только показала ягодицы, но и доказала, что находится в отменной форме.

Высокие каблуки, аккуратная укладка и уходовые средства для блеска кожи превратили Лопес в настоящую богиню.

Отметим, секреты певицы довольно просты: она пьет очень много воды, отказалась от сахара, горячих напитков и всех вредных привычек. Также она занимается спортивными танцами, йогой и ходит на тренировки до четырех раз за неделю.

Отметим, главная концертная «фишка» звезды в ее танцевальных элементах, которые она использует, параллельно исполняя свою песню и поражая растяжкой заодно. Лопес также не скромничает, выбирая для концертов открытые и максимально удобные костюмы с блестками и вырезами на ягодицах и декольте.

Ролик с Лопес, уходящей после песни, получил также множество комментариев с восхищением:

«В этот момент я бы плакал ... ; эта малышка разобьет вам сердце; Я тебя чувствую, я тоже плакал по этой части😂 а теперь двигайте бедрами; Этот наряд, полегче, дети смотрят; меня тоже злит этот наряд, капец; Вам нужно двое, иметь красивое платье, и вы будете выглядеть красивее; Ты что, совсем раздетая? Не выглядишь профессионально!».

Напомним, неугомонная Дженнифер Лопес взбудоражила фантазии, не вставая с кровати

Также Politeka писала, Джей Ло обласкала свои аппетитные изгибы в купальнике, кадры наслаждения

А еще Politeka писала, что разгоряченная Дженнифер Лопес взбудоражила фантазии, украсив загорелый бюст стразами