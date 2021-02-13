Відома актриса Ірина Кудашова, зірка серіалу "Школа" і улюблениця Михайла Поплавського, дала кілька порад

На фото красуня здалася в шубці, яку вирішила розкрити, а також топі і прозорих колготах. Зірка лежала на оздобленій шкурі. Ірина на першому фото показала всю себе, а на другому - акцентувала увагу на розкішних ніжках. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Поради, які я б дала своїй дочці в 16 років і самій собі.

Не бійся діяти і робити помилки. Вони дають досвід, який стане в нагоді в майбутньому. Чим більше дієш, тим більше дізнаєшся як влаштований світ.

Вчи мови, як мінімум англійську. Це відкриє перед тобою цілий новий світ.

Знайди заняття, яке наповнює тебе, надихає, при цьому зможе приносити гроші. Не зупиняйся, поки не знайдеш його.

Не зупиняйся на досягнутому. Розвивай в собі свої таланти.

Цінуй своїх близьких. Особливо батьків.

Подорожувати. Подорожі допомагають краще пізнати життя і самого себе.

І пам'ятай, перемагає той, хто при будь-якому падінні може встати знову і піти далі... і дійти до кінця!

Пиши в коментарях свої поради, зробимо цей пост максимально надихаючим", - написала Ірина.

Фанати поставили понад 30 тисяч лайків і написали коментарі:

"Неперевершена", "естетика", "не бійся і будь впевнена в собі", "яка красива фотка"," спасибі за поради, вони щирі"," дуже красива", " на шкірі корови лежиш?", "Я одна бачу колготки в області бікіні", "Яка худенька".

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