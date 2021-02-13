Известная актриса Ирина Кудашова, звезда сериала "Школа" и любимица Михаила Поплавского, дала несколько советов

На фото красотка показалась в шубке, которую решила распахнуть, а также топе и прозрачных колготах. Звезда лежала на разукрашенной шкуре. Ирина на первом фото показала всю себя, а на втором - акцентировала внимание на роскошных ножках. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Советы, которые я бы дала своей дочери в 16 лет и самой себе.

Не бойся действовать и совершать Ошибки. Они дают опыт, который пригодится в будущем. Чем больше действуешь, тем больше узнаешь как устроен мир.

Учи языки, как минимум английский. Это откроет перед тобой целый новый мир.

Найди занятие, которое наполняет тебя, вдохновляет, при этом сможет приносить деньги. Не останавливайся, пока не найдёшь его.

Не останавливайся на достигнутом. Развивай в себе свои таланты.

Цени своих близких. Особенно родителей.

Путешествуй. Путешествия помогают лучше узнать жизнь и самого себя.

И помни, побеждает тот, кто при любом падении может встать снова и пойти дальше... и дойти до конца!

Пиши в комментариях свои советы, сделаем этот пост максимально вдохновляющим", - написала Ирина.

Фанаты поставили более 30 тысяч лайков и написали комментарии:

"Непревзойденная", "Эстетика", "Не бойся и будь уверена в себе", "Какая красивая фотка", "Спасибо за советы, они искренние", "Очень красивая", "На коже коровы лежишь?", "Я одна вижу колготки в области бикини", "Какая худышка".

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