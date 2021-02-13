Навіть сміється, як тато!

У мережі з'явилось відео затишних сімейних посиденьок відомого російського артиста Максима Галкіна та його дітей від Алли Пугачової

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку доньки Максима та Алли - Лізи.

Так, в акаунті Лізи Галкіної з'явилось кумедне відео з Гаррі, на якому він розповідає "формулу кохання".

Відео знімав Максим Галкін під час обіду з дітьми.

"Не можна сміятись із набитим ротом. Прожуй і розкажи умови задачі", - звернувся він до сина.

Гаррі послухався батька, прожував, а потім продовжив розповідати "формулу кохання".

"Любов дорівнює 54", - йдеться в підписі до відео.

Розповівши "формулу", хлопчик починає гучно сміятись, і до нього приєднується сестра Ліза. Дитячий сміх і такий затишний сімейний обід викликав розчулення у фоловерів.

"Навіть сміється як тато", "Татка сміх", "Просто супер", "Гуморист майбутній! Смішинка! Молодчинка! Генетика - супер! Алла і Максим, ви - щасливі люди!", "А чому вдома в шапці?", "Вже якийсь істеричний сміх, дайте дитині поїсти", "Які славні і милі діти, обожнюю", "Ви круті", "Формула кохання", - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що Ліза Галкіна вирішила змінити зачіску Пугачової і довела брата.

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