У мережі показали архівний знімок співачки Софії Ротару з чоловіком

Як передає Politeka.net, рідкісний кадр опублікували фан-сторінці артистки в Instagram.

"Софія Михайлівна та Анатолій Кирилович", - йдеться у підписі до фото.

На ньому зовсім молода пара постала загорнувшись в зимовий одяг.

Відзначимо, що музикант Анатолієм Євдокименко був не тільки чоловіком, але і режисером-постановником всіх концертних програм Софії Ротару. Його життя обірвалося восени 2002 року на 61-му році життя через інсульт.

У мережі були захоплені парою.

"Ми були бідні, але щасливі", "Гідна пара!", "Земні, земні і краса природна!", "Хто б міг подумати", - писали в коментарях під знімком.

Як відомо, у сина Ротару двоє дітей: Софія і Анатолій. Внучка Ротару Софія Євдокименко живе в США і стала нареченою відомого і успішного бізнесмена. Чоловік старший за неї на 13 років, але це не завадило парі швидко знайти спільну мову і бути щасливими разом.

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