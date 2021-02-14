В сети показали архивный снимок певицы Софии Ротару с мужем

Как передает Politeka.net, редкий кадр опубликовали фан-страничке артистки в Instagram.

"София Михайловна и Анатолий Кириллович", - говорится в подписи к фото.

На нем совсем молодая пара предстала укутавшись в зимнюю одежду.

Отметим, что музыкант Анатолием Евдокименко был не только мужем, но и режиссёром-постановщиком всех концертных программ Софии Ротару. Его жизнь оборвалась осенью 2002 года на 61-м году жизни из-за инсульта.

В сети были восхищены парой.

"Мы были бедные, но счастливые", "Достойная пара!", "Земные, земные и красота естественная!", "Кто бы мог подумать", - писали в комментариях под снимком.





Как известно, у сына Ротару двое детей: София и Анатолий. Внучка Ротару София Евдокименко живет в США и стала невестой известного и успешного бизнесмена. Мужчина старше ее на 13 лет, но это не помешало паре быстро найти общий язык и быть счастливыми вместе.

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