Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес на концерті забула про сором'язливість

Дженніфер Лопес є активним користувачем мережі, тому на її сторінці є багато яскравих фото, здатних вразити фанатів. Шанувальники ж на фан-акаунтах публікують не менш інтригуючі кадри, стежачи за життям зірки. Так як в 51 Лопес виглядає на тридцять, всім цікаво дізнатися її секрети краси і правила догляду за собою в цілому.

Так, як видно на фото, Лопес в синьому, напівпрозорому корсеті і правда виглядає розкішно, а її підтягнута фігура дуже доглянута. Блакитна розсип з блискіток, що імітує пов'язку на стегнах, вдало підкреслила форми знаменитості. Примітно, що позує Лопес без штанів – в одному корсеті і боді.

Оскільки зірка також пишається своїми ногами, вона ніколи їх не ховає, особливо на сцені. Заради таких результатів Дженніфер годинами потіє в залі і повністю відмовилася від шкідливої їжі.

Лопес також відкрила власний бренд косметики, активно заявляючи, що він допоможе жінкам омолодитися. Тому на пляжі зірка показує себе тільки у вдалих образах і слова про те, що вона домоглася такої зовнішності ботоксом – просто ігнорує. Зокрема, зірка нещодавно з'явилася на пляжі в нових купальниках і показала у всій красі свої достоїнства.

"Приємно бачити таке, добре; 😮 яка красива міс Джей Ло, що за жінка!; у цієї жінки ідеальне тіло; моя багата життя🔥; Даааа, дитинко, вона знає чого всі хочуть; красива дівчина; завжди прекрасна. Як завжди❤️Enjoy👏; просто красиво; Красива жінка; ви абсолютно бажана жінка; у неї найрозкішніша форма", - пишуть фанати.

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