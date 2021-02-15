Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес на концерте забыла о стеснении

Дженнифер Лопес является активным пользователем сети, поэтому на ее странице есть много ярких фото, способных поразить фанатов. Поклонники же на фан-аккаунтах публикуют не менее интригующие кадры, следя за жизнью звезды. Так как в 51 Лопес выглядит на тридцать, всем интересно узнать ее секреты красоты и правила ухода за собой в целом.

Так, как видно на фото, Лопес в синем, полупрозрачном корсете и правда выглядит роскошно, а ее подтянутая фигура очень ухожена. Голубая россыпь из блесток, имитирующая набедренную повязку, удачно подчеркнула формы знаменитости. Примечательно, что позирует Лопес без штанов – в одном корсете и боди.

Поскольку звезда также гордится своими ногами, она никогда их не прячет, особенно на сцене. Ради таких результатов Дженнифер часами потеет в зале и полностью отказалась от вредной еды.

Лопес также открыла собственный бренд косметики, активно заявляя, что он поможет женщинам омолодиться. Поэтому на пляже звезда показывает себя только в удачных образах и слова о том, что она добилась такой внешности ботоксом – просто игнорирует. В частности, звезда недавно появилась на пляже в новых купальниках и показала во всей красе свои достоинства.

«Приятно видеть такое, хорошо; 😮 Какая красивая мисс Джей Ло, что за женщина!; у этой женщины идеальное тело; Моя богатая жизнь🔥;Даааа, детка, она знает чего все хотят; красивая девушка; Всегда прекрасна. Как всегда❤️Enjoy👏; Просто красиво; Красивая женщина; Вы абсолютно желанная женщина; у нее самая роскошная форма», - пишут фанаты.

Напомним, неугомонная Дженнифер Лопес взбудоражила фантазии, не вставая с кровати.

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